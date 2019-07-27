В центре Киева устроили голый забег, опубликовано видео

Голый забег в центре Киева / Скриншот

В центре Киева, на Крещатике, группа молодых людей устроила забег в обнаженном виде. При этом на бегунах была лишь обувь и галстуки.

Инцидент произошел в пятницу вечером, 26 июля. Шестеро нудистов пробежали по Крещатику в сторону Майдана Независимости, пишет Информатор.

Как предполагает издание, возможно это было возвращение "нудистов", которые не единожды пробегали нагишом в переходе на метро Площадь Льва Толстого и в других местах. Тогда ребята устроили такое необычное развлечение из-за спора.

В то же время голый забег не остался не замечен правоохранителями. Бегунов уже разыскивает полиция.

"Если считать галстук полноценной частью гардероба, то ребята бежали и не совсем голыми. Ведь их пикантные места были прикрыты. Но если быть честными, при беге галстуки не очень спасали ситуацию", - резюмирует издание.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в центре Одессы голый мужчина бросался на людей.