"Забыла спросить": украинки запустили "голый" флешмоб в ответ на дерзкие оскорбления запорожского чиновника

В ответ Владиславу Марченко украинки устроили развратный флешмоб / Фото: Facebook/Владислав Марченко

Председатель Запорожской организации партии Самопомощь, заместитель главы облсовета и уполномоченный по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращению и противодействию насилию по гендерному признаку Владислав Марченко на своей странице в Facebook заявил, что делит женщин на проституток и королев. Делает он это очень просто: смотрит на длину юбки или глубину декольте.

По его словам, приличные девушки должны прикрывать свое тело, носить скромную прическу и выглядеть "элегантно". А вот фото в купальнике и нижнем белье, выставленные в соцсетях – табу и такие женщины носят клеймо "проститутка".

Возмущенных активисток он назвал "куском дерьма", но вскоре удалил оба поста со своей страницы.

Возмущенные украинки решили ответить чиновнику-ханже откровенным флешмобом #забулазапитатьумарченка. Девушки показывали фото в мини-юбках и платьях, демонстрировали глубокие декольте, кто-то и вовсе оголился для фото.

"Вот такие уполномоченные по гендерным вопросам в Запорожском областном совете. Прям не знаю, что смешнее: сочетание должности и нижеизложенного мракобесия, либо то, что это убожество оценивает одежду женщин, пришедших в тренажерный зал. В разгар лета. Потеть и упахиваться. Нет чтобы прийти в шляпках, костюмах и боа. А упражняться, видимо, стоит в хиджабе, дабы товарища уполномоченного не смущать. Орфография и знаки препинания - отдельный бонус", - написала Дарья Зеленцова.

"И когда вся лента радостно флешмобит, с ужасом понимаешь, что как-то и не имеешь фоток, которые стыдно было бы детям показать. Но ничего, испанская королева тоже #забуласпитатьумарченка", - написала Наталья Наконечна, приложив фото королевы Летисии и ее дочери Софии.

"Я тоже #забулазапитатьумарченка. Шутки шутками, но у нас все ещё тысячи мужчин и, самое страшное, женщин, живут в Средневековье. И искренне уверены, что кастрюльки, борщ, быть скромнее и тише и удачно выйти замуж - предел мечтаний любой женщины. Хотя в нашем дивном новом мире давно уже пора понять, что каждый имеет полное право быть любым до тех пор, пока это не нарушает чужие границы", - считает Наталья Соловьева.

"И пофиг, шо старая фотография. В цивилизованном мире за такие высказывания человека на должности он моментально был бы уволен, или же добровольно ушел в отставку. Может у него проблемы с женщинами? #забулазапитатиумарченка", - написала Хельга Топольская.

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