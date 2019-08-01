Омелян обвинил Зеленского в распространении порнографии

Омелян оконфузился в очередной раз / УНИАН

Министр инфраструктуры Владимир Омелян решил, что президент Владимир Зеленский рекламирует на своем официальном Телеграм-канале украинский 4chan с контентом, обозначенным пометкой 18+.

"Проверил главный новостной канал Зеленского на телеграмме - там все спокойно", - написал Омелян в Facebook.

Подписчики и друзья министра в комментариях указали на то, что чиновник распространяет заведомо фейковый контент, поскольку у указанного им канала всего несколько тысяч подписчиков. Тогда как официальный Телеграмм-канал Зеленского насчитывает свыше 170 тысяч подписчиков.

"В эпоху борьбы с российскими фейк Вы активно порождаете свои", " – написал Ярослав Потапчук.

"Контент, достойный министра. Так держать!" – написал Tygran Arakelian и получил от Омеляна ответ: "Теперь каждый из нас президент. Никаких министров не осталось" с намеком на инаугурационную речь Зеленского.

"Уверен он подписан на настоящий канал, просто человек из-за приближения конца карьеры уже не понимает, что творит", - пишет Сергей Икра.

"Вы еще на Порнхабе поищите Зеленского", - отметил Роман Михоль.

"Крик души, буквально истерика... Перед тем, как погонят, поганой метлой", - подметила Аня Мирошникова.

Напомним, Владимир Зеленский подписал указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог и после этого Омеляна распекли в Сети за гиперлуп.