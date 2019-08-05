"Оргии и алкоголь": в "ДНР" провели развратный молодежный фестиваль

В "ДНР" провели молодежный фестиваль / twitter/den_kazansky

В самопровозглашенной "ДНР" в городе Кировское провели молодежный фестиваль Молодая гвардия.

Фото с мероприятия показал на своей странице в Twitter журналист Денис Казанский.

На снимках полуголые парни позируют в ошейниках и с надписями на груди "раб". Ими управляет "госпожа" - девушка в черном кожаном мини-платье, которая не стесняясь, продемонстрировала белое нижнее белье. Мужчины выполняли функцию подставки для ее ног, и целовали коленки.

"В ДНР провели молодежный фестиваль Молодая гвардия. Вот несколько кадров с этого занимательного действа. Хорошо получилось, но было бы лучше, если бы вместо девушки был Пушилин", - отметил Казанский.

twitter/den_kazansky

В сети стали потешаться над таким пошлым представлением, прозвав фестиваль "колхозным БДСМ-ом".

"ДНР страна победившего БДСМ", "Смешная шутка про новый раздел на Порнхабе", "Так вот она какая Молодая Гвардия по дэнэровски: оргии, алкоголь, сексуальные извращения... Название для этой оргии они подобрали подходящее", "Сразу видно, что в отличии от свободной территории Украины с ее гейпарадами, в дыре воспитывают настоящих мужчин", "Колхозный БДСМ", "И тут заскрипели скрепы...", "Та ну нах*й, какой Пушилин? На первом фото из-под юбки лучше ватная п*зда, чем чеПушилины яйца... Адназначна", - писали юзеры.

Также возмутился "разврату" на фестивале и один из террористов "ДНР".

Ранее патрон "ДНР" получил новое прозвище.