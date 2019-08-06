Нашествие медуз на Азове: эксперты пояснили, стоит ли бояться

6 августа 2019, 13:29

Медузы в Азовском море приносят немало неприятностей отдыхающим. Экологи объяснили, в чем причина экспансии морских жителей.

Медузы зашли в Азовское море через Керченский пролив / Facebook Bogdana Cherniavskaya

В 2019 году на побережье Азовского моря фиксируют массовое скопление медуз - они мигрируют из Черного моря в Азовское из-за благоприятной для них среды.  Море фактически превратилось в "желе", а туристы и местные жители бьют тревогу из-за того, что не могут зайти в воду. 

Туристы паникуют из-за трупов медуз на побережье 

В начале августа стали появляться сообщения, что в Азовском море массово вымерли медузы-корнерот. Туристы опубликовали фото с пляжа в Геническе - там на берег выбросило огромное количество мертвых представителей морской фауны. Пляж был закрыт, а люди высказывали предположения, что ЧП произошло из-за строительства оккупантами Крыма Керченского моста, выбросов и, конечно же, глобального потепления. 

 Медузы зашли в Азовское море через Керченский пролив / Facebook Alla Kovalchuk

Позже в соцсетях стало появляться все больше фото и видео,  на которых можно увидеть огромные скопления мёртвых медуз в Азовском море - вода из-за трупов поменяла свой цвет. 

"Когда очень много медуз, это признак сильного загрязнения воды! Боюсь, в ближайшее время ничего хорошего планету не ждёт!", - пишет Maximsotula7777. 

На Арабатской косе на побережье Азовского моря также выбросило тысячи мертвых медуз.

На прошлых выходных курортники в Приморском посаде также обнаружили на берегу моря неприятную картину - на сушу выбросило множество мертвых медуз. Вероятно, они погибли из-за непогоды, которая бушевала в Бердянске. 

Что говорят экологи 

Тем временем специалисты утверждают, что медузы зашли в Азовское море через Керченский пролив. Это связано с тем, что из-за сильного испарения соленость воды в Азовском море повысилась. Например, в западной части Азова она составляет 14 промилле, а в Утлюцком лимане - 16-17 промилле. Кстати, медузы комфортно себя чувствуют и активно размножаются в диапазоне солености 14-38 промилле. 

"Теплая вода, соленость, планктон - это отличная среда для медуз. Особенно много их было в Геническе, Приморске, Кирилловке, в районе острова Бирючий, Федотовой косы. Для окружающей среды они не вредные, но людям отдых испортили", - рассказал Укринформ заместитель начальника научного отдела Приазовского национального природного парка Александр Антоновский.

По его словам, в воды Азова зашло несколько видов медуз: корнероты, аурелия и блакфордия.  Медуза-корнерот - самая крупная. В диаметре она достигает 50-60 см, имеет фиолетовую окантовку. Она ядовита, может вызвать местную аллергическую реакцию. Медуза-аурелия напоминает блюдце. Она меньших размеров, также может ужалить. Блакфордия - самая маленькая. Медузы не могут противостоять ветру и поэтому погибают.  Например, 4 августа в Азовском море был сильный шторм, поэтому тысячи мертвых медуз выбросило на берег.

Когда закончится экспансия медуз?

Экологи и научные сотрудники говорят, что как только соленость Азовского моря снизится, медузы уйдут.  Кстати, отдыхающим советуют быть аккуратнее. Хотя медузы-корнерот для человека не опасны, но жалят очень ощутимо - может начаться кожный зуд, также укус может вызвать аллергическую реакцию. В связи с эти туристам советуют брать с собой на пляж антигистаминные средства. Если вас ужалила медуза, ни в коем случае не касайтесь этого места, его нужно промыть соленой водой и обработать соком лимона. 

Тем временем, пока кто-то брезгует заходить в море, туристы-"экстремалы" нашли применение мертвым медузам. По мнению некоторых отдыхающих, скользкие морские обитатели – отличное лекарство от артрита. Например, в прибрежном поселке Кирилловка на видео сняли женщину, которая сидела на берегу моря и растирала ноги кусочками тела медузы. Однако, такой способ лечения, по ее мнению, подойдет не всем - сначала нужно проверить, не вызовет ли медуза аллергии. 

Напомним,  в прошлом году в оккупированном Севастополе в Черном море после сильного шторма часть набережной также покрылась слоем мертвых медуз-аурелий. 

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