"А почему пистолетик такой маленький?": Матиос отпраздновал день рождения в стиле Бонда

Анатолий Матиос отпраздновал свой юбилей 13 февраля на одной из киностудий в Киеве.
Сеть иронизирует над главным военным прокурором Анатолием Матиосом, который отпраздновал свой день рождения в образе Джеймса Бонда. Фото нарядного прокурора опубликовал в Facebook Михаил Шнайдер.
"Вот так "Па Багатаму", в стиле Джеймса Бонда, праздновал свой 50-летний юбилей Толик Матиос. Как говорится, красиво жить не Запретишь...", - прокомментировал Шнайдер.
Другие пользователи также не смогли пройти мимо "стильного" военного прокурора:
"Тот случай , когда деньги есть, а вкуса нет"
"Сделать торт и прифотошопить свою морду к телу Бонда - это неподьемная сумма для среднестатистического 50-ти летнего украинца ? :) Та камон..."
"А чё пісталєтік такий маленький))"
К слову, юбилей Анатолий Матиос отметил 13 февраля. Празднование проходило на одной из киностудий в Киеве – отсюда, похоже, и киношный образ главного военного прокурора Украины. Журналисты BIHUS info ранее опубликовали сюжет с празднования дня рождения Матиоса.
Напомним, глава Офиса президента Руслан Рябошапка заявил о том, что в нашей стране нет необходимости в существовании военной прокуратуры и военной юстиции в целом.