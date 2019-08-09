"А почему пистолетик такой маленький?": в Сети распекли Матиоса за день рождение в стиле Бонда

Анатолий Матиос родился 13 февраля 1969 года / УНИАН

Сеть иронизирует над главным военным прокурором Анатолием Матиосом, который отпраздновал свой день рождения в образе Джеймса Бонда. Фото нарядного прокурора опубликовал в Facebook Михаил Шнайдер.

"Вот так "Па Багатаму", в стиле Джеймса Бонда, праздновал свой 50-летний юбилей Толик Матиос. Как говорится, красиво жить не Запретишь...", - прокомментировал Шнайдер.

Анатолий Матиос в день своего 50-летия/ Facebook Михаил Шнайдер

Другие пользователи также не смогли пройти мимо "стильного" военного прокурора:

"Тот случай , когда деньги есть, а вкуса нет"

"Сделать торт и прифотошопить свою морду к телу Бонда - это неподьемная сумма для среднестатистического 50-ти летнего украинца ? :) Та камон..."

"А чё пісталєтік такий маленький))"

К слову, юбилей Анатолий Матиос отметил 13 февраля. Празднование проходило на одной из киностудий в Киеве – отсюда, похоже, и киношный образ главного военного прокурора Украины. Журналисты BIHUS info ранее опубликовали сюжет с празднования дня рождения Матиоса.

Напомним, глава Офиса президента Руслан Рябошапка заявил о том, что в нашей стране нет необходимости в существовании военной прокуратуры и военной юстиции в целом.