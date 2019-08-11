"У меня все натуральное": украинская порнозвезда рассказала о съемках фильмов для взрослых

Украинская порнозвезда Josephine Jackson / twitter/josephinejxxx

Уроженка Львовской области, которая снимается во "взрослом" кино под псевдонимом Josephine Jackson, рассказала о съемках в порнофильмах.

По ее словам, в большинстве случаев порносъемки не приносят удовлетворения, потому что это просто автоматические движения и действия.

"Для секса, чтобы получить удовольствие, нужно расслабиться, не думать и наслаждаться. Но как можно расслабиться, когда вокруг тебя так много людей, света и задач, о которых нужно помнить?" – рассказала она в интервью dilo.lviv.ua.

Кроме того, частый физический контакт с разными партнерами приводит к раздражениям, жжению и разной физической боли в интимных зонах, жалуется Josephine Jackson.

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"А начинать съемку нужно с партнером, которого ты знаешь всего пять минут. Поэтому в итоге - это довольно неудобно, неприятно, а иногда даже больно. Многие вещи, которые снимают в порно и большинство девушек без проблем выполняют, для меня сложно и неприятно. Например cum shot в рот, или deep throat..." – подчеркнула порноактриса.

Кроме того, также хватает людей, которые осуждают и порицают ее работу в индустрии для взрослых.

"Таких, собственно, большинство. Но, если говорить о моем отношении к этому, то меня не волнует мнение большинства", - пояснила она.

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Также Josephine Jackson призвала не приравнивать порно к эскорту или проституции: "Здесь люди не скрывают свое занятие. Я лично знаю актеров (с которыми сотрудничала на съемочной площадке), которые успешно построили свои семьи, как с людьми из порноиндустрии, так и за пределами".

Напомним, ранее сексологи рассказали, как справиться с зависимостью от просмотра порно.