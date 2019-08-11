Неадекват в погонах: в Николаеве полицейский наступил на лицо задержанному

В Николаеве полицейский наступил на лицо задержанному / УНИАН

В Николаеве сотрудник полиции наступил на лицо молодому человеку, которого правоохранители повалили на землю.

Инцидент произошел во время стычек полицейских с протестующими, после чего коллеги оттащили неадекватного копа от разъяренных людей, который попытались самостоятельно расправиться с ним.

"Полицейский видимо пересмотрел видео про разгоны митингов в России и решил наступить на лицо лежащему на земле подозреваемому. Только вот забыл, что он в Украине", - говорится в подписи к видео, размещенному на портале YouTube.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове в общественном транспорте пенсионер Сергей Слинько сделал замечание мужчине, а тот его жестоко избил. Позже выяснилось, что злоумышленником является 23-летний участковый инспектор Слободского райотдела полиции ГУ Нацполиции на Харьковщине Вадим Порфирьев.