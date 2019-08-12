Участница Мисс Украина угодила в скандал из-за якобы искусственной груди

Хейтеры не верят в натуральную грудь Марины / Фото: ТСН

Участница конкурса красоты Мисс Украина Марина Киосе оказалась в эпицентре скандала из-за нарушения правил из-за якобы увеличенной груди в результате пластической операции.

Как сообщает ТСН, оргкомитет конкурса оказался непреклонен – у конкурсанток должны быть исключительно натуральные внешние данные.

"Зачем вы врете, что у вас свои грудь? Видно, что силикон", "Грудь такого размера натуральная такая не будет", - началась травля Марины в соцсети.

Журналисты повели участницу к пластическому хирургу. Специалист подтвердил, что формы у девушки натуральные и хирургическое вмешательство не производилось. Проверку он производил несколькими способами.

Марина возмущается, что ей хейтеры пишут в соцсети об искусственной груди, но никого не интересуют ее творческие достижения, которых немало.

/ Фото: ТСН

Напомним, с июля стартовали испытания конкурса красоты Мисс-Украина 2019. Конкурс красоты продлится 3 месяца, после чего среди 50 девушек, которых ежегодно выбирают для участия будут избраны 3 претендентки, которые примут участие в международных конкурсах Miss World, Miss Earth и Miss International.