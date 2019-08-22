"Трамп – му*ак": Ярош бурно отреагировал на идею вернуть РФ в G8

Дмитрий Ярош явно не доволен главой Белого дома / УНИАН

Бывший нардеп и экс-руководитель националистической организации Правый сектор Дмитрий Ярош жестко раскритиковал идею президента США Дональда Трампа вернуть Россию в Большую восьмерку.

"Конечно, Соединенные Штаты Америки – великое государство. Именно США - наш главный союзник на сегодня. Хотя власти США и не выполнили своих обязательств перед Украиной по Будапештскому меморандуму, некоторую помощь мы получаем: мизерную, но это лучше чем никакой", - написал Ярош в Facebook.

Отозвавшись вполне лестно о Штатах, "команданте" разнес в пух и прах главу Белого дома.

"…вывод после заявления президента США о возвращении Москосвской империи в G8, однозначен: Трамп – му*ак", - высказал свое мнение Ярош.

Стоит отметить, что пользователи Сети согласились с такой характеристикой американского президента:

"Это было известно и до этого его заявления. За все время, ни одной болезненной санкции для друга Володи"

"Трамп он профессиональный му*ак. Потому что всю жизнь му*ак и бизнес вел как му*ак и в Америке все знают о нем, что он муд*ак. Как-то так"

"Ну, не так Трамп і Макрон - муд@ки".

Напомним, 20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Россию следует вернуть в Большую восьмерку (G8). Позже во время телефонного разговора президенты США и Франции – Дональд Трамп и Эммануэль Макрон – договорились, что в 2020 году Россию пригласят к участию в саммите стран Большой семерки (G7), откуда ее выгнали после незаконной аннексии украинского Крыма.

В свою очередь, Россия назвала свои условия для возвращения в Большую восьмерку. В Кремле боятся ловушки "семь против одного".

Официальный представитель немецкого правительства Штефан Зайберт заявил, что Россия сможет вернуться в Большую восьмерку лишь после деоккупации Донбасса и возвращения Крыма Украине.

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс конференции в Берлине 21 августа сошлись во мнении, что возвращение России в Большую восьмерку было бы преждевременным.

Как известно, в состав G7 входят семь стран: США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония.