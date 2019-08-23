В Днепре голый неадекват устроил игру в салочки с копами

Мужчину госпитализировали в городскую больницу №11 / скриншот

22 августа в Днепре заметили голого мужчину, который бегал по городу и бросался на людей и автомобили. Вероятно, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Видеорегистратор зафиксировал, как мужчина без одежды бежит по улице, а затем залазит на автомобиль, передает Информатор. Рядом с местом инцидента проезжали сотрудники Национальной гвардии. Они задержали мужчину и поместили его в автомобиль. Мужчина продолжал буянить, пытался выломать дверь и нападал на правоохранителей.

На сгибе руки мужчины заметили след от инъекции. Его госпитализировали в городскую больницу №11.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, в начале августа харьковский градоначальник Геннадий Кернес заявил, что огромная проблема Харькова - это наркотики, а полиция не справляется с решением этой проблемы.