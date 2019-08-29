"Х* й им в жопу!": депутат от Слуги народа случайно "спалился" на переписке

Михаил Радуцкий "засветил" свою переписку / Фейсбук М.Радуцкого

Новоизбранный нардеп от Слуги народа Михаил Радуцкий и экс-соучредитель медицинской клиники Борис Михаил Радуцкий во время первого заседания Верховной Рады "спалил" переписку, в которой заявил собеседнику, что хочет видеть на посту министра здравоохранения "своего человека".

Радуцкий "топит" за председателя Комиссии по вопросам реформирования системы здравоохранения Общественного Совета при МОЗ Зоряну Черненко, переписку удалось заснять на камеру журналистам Цензор.нет.

"Мой человек! Зоряна Черненко", - заявил Радуцкий.

Собеседник ему в подобном тоне отвечает: "А то все пи*дят, что Супрун".

Радуцкий, не сдерживая эмоции, выражается крайне нецензурно: "Х*й им в жопу!!!".

Вскоре он заметил, что фото его переписки попало в сеть и предложил собеседнику попробовать "снять" публикацию, однако тот его отговорил.

"Не трогайте. Хуже будет, если опубликуют, что хотите снять. Только если у вас там отличные отношения", - посоветовал собеседник.

Ранее нардеп от Слуги народа "засветила" тайную переписку: "Петя готовит путч".