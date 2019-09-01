"Ощущение шанса": министр образования Новосад поздравила с 1 сентября

Анна Новосад / facebook.com/anja.novosad

Глава Министерства образования и науки Украины Анна Новосад записала видеообращение по случаю Дня знаний и начала учебного года.

"Мне кажется очень символичным то, что свою работу я начинаю в начале нового учебного года. Ведь, согласитесь, для каждого из нас именно этот период дает ощущение шанса, возможности поставить новые цели, новые задачи и новые планы", — сказала министр.

Она подчеркнула, что украинские университеты должны стать местом генерации новых смыслов и идей, а также подчеркнула необходимость доступа детей к качественному образованию, которое могут дать успешные, профессиональные и мотивированные учителя.

"Давайте не терять это драгоценное время, работать вместе на воплощение и ускорение Новой украинской школы, построения нового качества дошкольного, профессионального и высшего образования Украины и развития украинской науки. И пусть начало нового учебного года даст нам больше сил и энергии работать лучше и больше. С праздником, друзья!", — завершила приветствия Анна Новосад.