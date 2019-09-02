Голый и босой: в Киеве на Крещатике заметили доставщика еды в стрингах, пикантное видео

Мужчина "посветил" голыми ягодицами на Крещатике

В центре Киева на Крещатике мужчина спортивного телосложения прогулялся без одежды и обуви в одних стрингах с большим рюкзаком, который обычно носят доставщики еды.

Видео с практически голым мужчиной выложили в сеть очевидцы. В ролике видно, как мужчина своим появлением на Крещатике вызвал ажиотаж: его тут же стали снимать прохожие, а он без капли стыда "светил" голыми ягодицами на камеру.

"Вот бы ко мне такая доставка приезжала", - прокомментировала автор видео.

Ранее в центре Киева устроили голый забег, опубликовано видео.