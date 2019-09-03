На Киевщине мужчина снимал порно с участием собственных детей

Детское порно мужчина продавал на закрытых тематических форумах / Фото Нацполиции

В Киевской области киберполиция разоблачила 40-летнего мужчину, который снимал порновидео с участием своего 5-летнего сына и 2-летней дочери. Правоохранители задержали извращенца.

Как сообщает пресс-служба Департамента киберполиции Нацполиции Украины, горе-отец успел наснимать 150 ГБ порноконтента с участием детей. Собирался ли извращенец сам смотреть порно - неизвестно, однако активно продавал контент. В частности, детское порно мужчина продавал на закрытых тематических форумах. Стоимость колебалась, но в среднем такие видео оценивали в 100 долларов США.

Установлено, что снимать порновидео мужчина начал с момента рождения первого ребенка. Последние полтора года он зарабатывал тем, что продавал отснятый материал в Сети.

"Для распространения информации о продаже порнографического видео, злоумышленник зарегистрировался на тематических форумах и размещал объявления на различных закрытых площадках. Оплату получал исключительно используя электронные кошельки и криптовалюту для предотвращения его идентификации", - сообщают в полиции.

Горе-отец успел наснимать 150 ГБ порноконтента с участием детей / Фото Нацполиции

Во время обыска полицейские обнаружили около 150 ГБ порноконтента с участием детей и жесткий диск, на котором хранилось около 1 ТБ подобного контента. Технику изъяли и направили на экспертизу.

Событие квалифицировано по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) ч.4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему грозит до десяти лет заключения.

Напомним, в Одесской области в селе Грибовка молдаванин развращал маленьких девочек и создавал с ними порноконтент.