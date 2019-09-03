Грудастая нардеп от Слуги народа в переписке захотела постоянного секса: фото

Елена Криворучкина / Страница нардепа в Facebook

Елена Криворучкина, нардеп от политсилы Слуга народа, весьма своеобразно прореагировала на успешное голосование по законпроекту, снимающему с народных избранников неприкосновенность.

Согласно фото, опубликованным порталом Страна, женщина немедленно начала общаться через смартфон с абонентом, подписанным как "Любимый".

Диалог развивался следующим образом:

"Любимый": Кнопочка зеленая, где ты? Лен, разлюбила меня, наверное.

Криворучкина: Я люблю тебя. Сильно, сильно, сильно. Даже не надейся, что разлюбила.

"Любимый": Кнопочка любит - я знаю. А ты - не знаю.

Криворучкина: Знаешь, знаешь.

"Любимый": Лен, ты где?

Криворучкина: Неприкосновенность сняли. Теперь хочу заниматься с тобой любовью день и ночь. Я на заседании Верховной Рады.

Та самая переписку / Страна.юа

К слову, нардеп была избрана в Верховную Рада по одномандатному округу №32 в Кривом Роге. По профессии она - преподаватель и работает на должности доцента Киевского национального экономического университета имение Вадима Гетьмана.

Более того, в прессе муссировалась информация о том, что Криворучкина является кумой супруга другого новоиспеченного нардепа Юрия Корявченкова (более известного как Юзик - многолетнего соратника президента Владимира Зеленского по студии "Квартал 95").

Напомним, за несколько дней работы парламента IX случилось уже два громких скандала, связанных с перепиской на смартфонах. Сперва нардеп от Слуги народа Елизавета Богуцкая "засветила" сообщения, в которой говорилось, что экс-президент Петр Порошенко якобы готовит свержение власти в стране. Позднее другой нардеп от этой политсилы, Михаил Радуцкий в переписке утверждал, что пролоббировал Зоряну Черненко на пост главы Минздрава, попутно пожелав "х*й в жопу" всем недоброжелателям.