"Не завидуйте!": грудастая нардеп прокомментировала интимную переписку в Раде

4 сентября 2019, 10:59

Депутат от Слуги народа влипла в скандал из-за того, что "засветила" журналистам личную переписку с пикантными подробностями.

Елена Криворучкина
Елена Криворучкина оправдалась за интимную переписку с любимым в Раде/ facebook/sluganarodu.kryvoruchkina.32

Народный депутат от партии Слуга народе Елена Криворучкина эмоционально отреагировала на то, что ее личная переписка с интимными деталями стала достоянием общественности благодаря внимательным журналистам.

Во время заседания Рады Криворучкина активно переписывалась с абонентом, подписанным как "Любимый". На своей странице в Facebook нардеп призвала журналистов проверять информацию, так как СМИ написали, что она является кумой Юзика Юрия Корявченкова, и призвала не завидовать ее счастью.

"Передаю привет журналистам, что ничего не слышали о вмешательстве в личную жизнь. Я - не только депутат, я, прежде всего, человек. Я люблю, путешествую и дышу. Что же, теперь вся Украина знает, что я отношениях. Во-первых, хочу напомнить, что кумой Юрия Корявченкова я не являюсь, проверяйте хоть, когда публикуете. Во-вторых, переписывалась я в официальный перерыв, об этом почему-то забыли написать. В-третьих, не завидуйте. Проверяйте информацию, господа журналисты", - заявила Криворучкина.

В сети по-разному отреагировали на заявление Криворучкиной: кто-то поддержал ее, а кто-то и вовсе назвал ее переписку "сексом по телефону".

"Гражданка! "Секс по телефону" в Верховной Раде это уже НЕ личное! А на ювелирное украшение LV , предоставьте декларацию о доходах. Т.к. оно в три–четыре раза превышает пенсию пенсионера Украины", "Не обращайте внимания, госпожа ''зеленая кнопочка ''. Я, например, в обеденный перерыв бухаю чего и вашим ''слугам народа'' желаю. Бухайте, любите, чтобы здоровые были. Не обращайте внимания на людей, вам это не надо, вы же ''Слуги", "Это ваша, личная жизнь, и она никого не касается. Счастья вам, здоровья и любви!", "Ага... Живой человек... На работе... За средства бюджета... За мои деньги! Сидит и занимается любовной перепиской", "Если бы была "розумна", как пишут, понимала бы, что сейчас их всех, "Слуг народа", под микроскопом разглядывают. Мне абсолютно не интересна ее личная жизнь. И, привет передавать журналистам, про вмешательство в личную жизнь, будешь, когда твою переписку заскринят в туалете или буфете. Научитесь отделять котлеты от мух. Сейчас я вижу депутата на рабочем месте. По каким половым признакам видно, что это рабочий перерыв? Подставляют Зе по полной, такие... Тот случай, когда лучше бы молчала!", - писали юзеры.

Напомним, за несколько дней работы парламента IX случилось уже два громких скандала, связанных с перепиской на смартфонах. Сперва нардеп от Слуги народа Елизавета Богуцкая "засветила" сообщения, в которой говорилось, что экс-президент Петр Порошенко якобы готовит свержение власти в стране. Позднее другой нардеп от этой политсилы, Михаил Радуцкий в переписке утверждал, что пролоббировал Зоряну Черненко на пост главы Минздрава, попутно пожелав "х*й в жопу" всем недоброжелателям.

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Верховная Рада нардеп Слуга народа Елена Криворучкина
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