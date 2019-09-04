Поставить в Раде секс-кабинки: в Сети вдохновились историей депутатши с интимной перепиской

Кабинка для секса / британские СМИ

Известный украинский телеведущий Валерий Сараула в крайне ироничной манере прореагировал на случившийся накануне переполох, связанный с интимной перепиской в Раде нардепа от Слуги народа Елены Криворучкиной.

Сараула написал стихотворение, вдохновленное этой историей, а затем и выдвинул шутливое предложение − установить в Верховной Раде кабинки для секса (в русле, так сказать, европейской практики).

Напомним, ранее 3 сентября нардеп от Слуги народа прямо в зале заседаний Рады в переписке на смартфоне (после того, как было принято решение об отмене депутатской неприкосновенности) захотела от возлюбленного круглосуточного секса. После того, как текст, заснятый фотокорреспондентом, разошелся по СМИ, народная избранница выступила с отповедью на Facebook и посоветовала всем своим критиками "не завидовать".