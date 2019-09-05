Язык до Кабмина довел: советник главы Миздрава проводил курсы по оральному сексу - фото, видео

Теперь никто не может сказать, что у Дмитрия Раимова, новоявленного советника главы Минздрава Зоряны Скалецкой, плохо подвешен язык.
Дмитрий Раимов, утвержденный как советник новоназначенной главы Минздрава Зоряны Скалецкой, прославился в Сети в качестве организатора довольно фривольных курсов орального секса (в формате куннилингуса).
В минувшем году у Раимова появилась идея таковых курсов - после конфликта с одним из киевских пабликов в соцсетях. Сперва он в шуточной форме создал плакаты с предложением прийти на тренинг по куннилингусу. Однако затея имела большой успех и постепенно курсы стали прибыльными мероприятиями.
Стоимость одного входного билета на тренинг по куннилингусу составляла 9,99 долларов, а всего Раимов за день он получал до 120 долларов.
Напомним, ранее Зоряна Скалецкая рассказала о том, как относится к легализации марихуаны, а также опровергла слухи о своей связи с со-основателем клиники "Борис" Михаилом Радуцким (ныне - народный депутат от Слуги народа).