Язык до Кабмина довел: советник главы Миздрава проводил курсы по оральному сексу - фото, видео

афиши курсов Дмитрия Раимова / соцсети

Дмитрий Раимов, утвержденный как советник новоназначенной главы Минздрава Зоряны Скалецкой, прославился в Сети в качестве организатора довольно фривольных курсов орального секса (в формате куннилингуса).

В минувшем году у Раимова появилась идея таковых курсов - после конфликта с одним из киевских пабликов в соцсетях. Сперва он в шуточной форме создал плакаты с предложением прийти на тренинг по куннилингусу. Однако затея имела большой успех и постепенно курсы стали прибыльными мероприятиями.

Стоимость одного входного билета на тренинг по куннилингусу составляла 9,99 долларов, а всего Раимов за день он получал до 120 долларов.

Напомним, ранее Зоряна Скалецкая рассказала о том, как относится к легализации марихуаны, а также опровергла слухи о своей связи с со-основателем клиники "Борис" Михаилом Радуцким (ныне - народный депутат от Слуги народа).