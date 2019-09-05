"Куски го*на", "урод, бл*": в Нацраде нардепы поскандалили из-за украинского языка

Олегу Волошину пригрозили, что он может "наработать на тумаки" / УНИАН

В четверг, 5 сентября, в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания, во время рассмотрения вопроса, связанного с возможным лишением лицензии канала NewsOne, произошел языковой скандал.

Во время заседания член Нацсовета Ольга Герасимьюк предоставила слово народному депутату Вадиму Рабиновичу, который начал свое выступление на русском языке.

Герасимьюк напомнила Рабиновичу, что представители парламента публично и на официальных мероприятиях должны говорить на украинском языке.

В ответ Рабинович заметил, что закон о государственном языке не регламентирует язык общения народных депутатов.

После этого в зале началась бурная дискуссия, в которой, в том числе, приняли участие присутствовавшие нардепы Нестор Шуфрич и Олег Волошин.

При этом Волошин, отвечая на одну из реплик, воскликнул: "А, "куски го*на?" Прошу прекратить заседание из-за оскорбления народных депутатов".

Герасимьюк объявила перерыв в заседании, однако выяснение отношений переместилось в коридоры Нацсовета.

Один из участников перепалки заявил Волошину: "Ты наел свою рожу на украинских налогах, когда гибли наши воины".

Волошин не стушевался и ответил оппоненту: "Ты на себя посмотри, урод, бл*!".

В ответ Волошину пригрозили: "Та наработаешь сегодня все-таки на тумаки".

Как сообщили в полиции, правоохранители задержали двух человек, которые потолкались во время акции у Нацсовета.

"Один из активистов подошел к мужчине с плакатом и пытался его вырвать, а затем началась потасовка. В результате двух участников происшествия доставили в управление полиции для дачи объяснений", - рассказали в полиции.

По информации журналистов, в отделение полиции № 4 Шевченковского района отвезли Юрия Гудыменко представителя партии Демократична сокира.

Позже сам Гудыменко в Facebook сообщил, что уже вышел от правоохранителей.

На акцию по аннулированию лицензии телеканала NewsOne пришли около 180 человек. Чуть позже к месту проведения акции подтянулись сторонники Оппозиционной платформы - За жизнь.

Отмечалось, что между оппонентами произошло небольшое столкновение.

Напомним, на заседании подготовительной группы новоизбранных народных депутатов парламента IX созыва лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков и член партии Европейская солидарность Ирина Геращенко "наехали" на Рабиновича из-за русского языка.