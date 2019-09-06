Оральный секс, изнасилование без презерватива: в Киеве мужчина поиздевался над женщиной в парке

В киевском парке мужчина изнасиловал женщину на глазах у ее дочери / kiev.informator.ua

В четверг, 5 сентября, поздно вечером в Днепровском районе Киева в парке Андрея Малышко мужчина, угрожая ножом, заставил 38-летнюю женщину на глазах у ее 14-летней дочери заняться с ним оральным сексом, а потом изнасиловал без презерватива.

После совершения преступления злоумышленник, на вид которому было около 30 лет, сбежал во дворы домов, подозреваемого задержали правоохранители и активисты, он отрицает свою вину, пишет Информатор со ссылкой на слова пострадавшей.

По словам женщины, перед инцидентом она с друзьями в парке дожидалась дочь с подработки.

"…В момент, когда девушка подошла к матери и ее друзьям, они услышали крики о помощи, которые доносились из глубины парка. Компания бросилась на выручку. Подбежав к месту происшествия, они увидели злоумышленника в руках которого был нож… Он вел себя агрессивно и напал на пожилого мужчину из компании", - отмечается в материале.

Потом злоумышленник схватил женщину за волосы, приставил к горлу нож, затащил за дерево, принудил к оральному сексу, изнасиловал, а следы спермы вытер ее пиджаком.

"Все это время дочь и другие свидетели происходящего пытались помешать насильнику, однако тот угрожал им ножом и не давал подойти близко", - подчеркнуло издание.

Возможного злоумышленника и пострадавшую доставили в полицию для дачи показаний. Потерпевшая воспитывает пятерых детей.

Мужчина, подозреваемый в изнасиловании / kiev.informator.ua

Ранее сообщалось, что в Киеве полицейские ищут мужчину, подозреваемого в двух попытках изнасилования. Правоохранители отметили, что злоумышленник 2 и 23 июля совершил попытки изнасилования в Шевченковском и Оболонском районах столицы.