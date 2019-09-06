"Девочка огонь": в Никополе модель станцевала тверк и пристыдила власти из-за недостроя

В Никополе Днепропетровской области девушка модельной внешности, зарегистрированная в соцсетях под ником Yulia Belaysha, станцевала откровенный танец в карьере, который был вырыт под строительство бассейна.

Таким образом она попыталась привлечь внимание властей к проблеме недостроенного объекта.

При этом свой танец она запечатлела на видео, выложив его в соцсетях.

Также Yulia Belaysha в комментарии к видео обратилась к властым: "А бассейн вообще строить собираются? Или пообещали, и хватит, пусть никопольчане во сне плавают???".

Отметим, что танец смелой девушки вызвал волну откликов пользователей в соцсетях:

"Ты прекрасна", - говорится в сообщении Jimmy Wong.

"Юличка ты супер!", - пишет natawa polarush.

"Девочка огонь", - добавил belking_broflava.

Напомним, ранее сообщалось о том, что модель пообещала позировать обнаженной на Новом мосту в Днепре, если городские власти сумеют его отремонтировать до 14 сентября.