УЕФА годами переводила миллионы для ФФУ офшору Суркиса - ИноСМИ

Игорь и Григорий Суркисы / Фото football.ua

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) более 15 лет перечислял денежные средства, предназначенные для Федерации футбола Украины (ФФУ), офшорной компании Newport Management Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. За этой компанией может стоять президент киевского "Динамо" Игорь Суркис, младший брат Григория Суркиса.

Как пишет издание Spiegel на основе полученных внутренних документов УЕФА, общая сумма переведенных Newport Management Limited средств составила около 380 миллионов евро. Григорий Суркис с 2000 по 2012 год возглавлял ФФУ, а также до 2019 года был членом исполкома УЕФА. По информации издания, в решении палаты по вопросам собственности Высокого суда Лондона, принятом в 2009 году, речь шла о том, что фирму Newport Management Limited контролирует Игорь Суркис.

Отмечается, что важную роль фирмы Newport в финансовых операциях киевского "Динамо" выяснила миссия УЕФА, когда в декабре 2016 года проверяла киевский клуб на соблюдение правил финансового "фэйр-плей".

УЕФА осуществляла переводы на счет фирмы, который также использовался для выплат зарплаты футболистам и проведение трансферов игроков по поручению "Динамо". Впоследствии в УЕФА начали внутреннее расследование.

Newport имеет с 1999 года "агентское соглашение" с ФФУ, которая предоставляет фирме "генеральную доверенность" на право осуществления финансовых операций от имени федерации и именно этим документом функционеры ФФУ легитимизировали переводы на счет Newport от финансового отдела УЕФА, а отношения Newport и "Динамо" берут начало в 1990-х, когда Григорий Суркис стал президентом клуба.

В 2010 году договор между офшорной компанией и клубом, который передает фактически все коммерческие права клуба компании в обмен на "финансовые ресурсы", был продлен еще на 20 лет.

Издание отмечает, что в клубе "Динамо" по сути не ответили на поставленные вопросы, а Григорий Суркис вообще не отреагировал на обращение.

Напомним, ранее владелец киевского Динамо Игорь Суркис откровенно раскритиковал судейство в матчах с участием его команды.