"До Нового года поработаем – и все!": Богдан сделал странное заявление после обмена пленными

Владимир Зеленский и Андрей Богдан / скриншот

В Сеть попало видео, как после обмена пленными, который состоялся 7 сентября, президент Владимир Зеленский в аэропорту обнял и поздравил главу ОП Андрея Богдана с возвращением украинцев домой.

"Я же говорю: еще до Нового года поработаем, и все", – ответил главе государства Богдан.

"И все..." , – засмеялся в ответ Зеленский.

Что именно имел ввиду Богдан – неизвестно. Также на видео, которое опубликовало Громадське, Зеленский после диалога с Богданом в камеру говорит: "Да все нормально".

Напомним, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

В СБУ сообщили, что на сегодняшний день на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) удерживаются более двухсот граждан Украины.

Президент Владимир Зеленский анонсировал второй этап обмена пленными. По данным росСМИ, в Минске представители Трехсторонней контактной группы обсудят перспективу обмена пленными между Киевом и ОРДЛО в формате "всех установленных на всех установленных". Речь идет о формате "200 на 70".