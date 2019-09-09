Голый курьер посветил ягодицами в киевском вузе: видео 18+

Курьер специально стал голым задом к студентам

В киевском политехническом институте появился неожиданный гость – полуголый курьер прямо посреди пары принес еду.

Парня спортивного телосложения вовсе не смутило наличие толпы студентов и седовласого преподавателя – он, повернувшись голыми ягодицами к аудитории, дал возможность во всех деталях рассмотреть его красные стринги и тело без одежды.

В ролике видно, как студенты предполагают, что мужчина кому-то проспорил, поэтому и разгуливает по улице в таком виде.

Преподаватель поинтересовался у курьера: "Вы что же, по улице в таком виде ходите?".

На что парень ответил, что "это премиум доставочка".

Ранее этот же голый доставщик еды разгуливал на Крещатике, вызвав немалый ажиотаж.