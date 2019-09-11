Рябошапка "бьет копытом": генпрокурор попросит Раду лишить Порошенко депутатской неприкосновенности

Руслан Рябошапка считает, что лишить Порошенко "иммунитета" нужно до конца года/ УНИАН

Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка, который недавно анонсировал скорые "посадки" топ-чиновников, "рвется в бой". В частности, ему не терпится заняться пятым президентом Петром Порошенко.

Рябошапка заявил, что депутатская неприкосновенность лидера Европейской солидарности и бывшего гаранта мешает привлечь его к уголовной ответственности. Поэтому, по мнению генпрокурора, лишить Порошенко "иммунитета" нужно до 1 января 2020 года, сообщает ZN.ua.

Генпрокурор заявил, что планирует в ближайшее время подать в Верховную Раду постановления о снятии депутатской неприкосновенности с нескольких народных депутатов, в том числе и с Порошенко.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада голосами 373 народных избранников во втором чтении одобрила президентский проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов, № 7203). В соответсвии с документом, депутатская неприкосновенность будет отменена с 1 января 2020 года.

Как сообщал Главред, пятый президент Украины Петр Порошенко является фигурантом более десятка уголовных производств. Его периодически вызывают на допросы в Госбюро расследований, однако приходит экс-гарант в ведомство через раз.