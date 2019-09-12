В Никополе девушки потрясли попами, призвав власть ремонтировать дороги: пикантное видео

В сети признаются, что поддерживают девчонок не за "упругие попки", а за "гражданскую позицию".
В Никополе Днепропетровской области группа девушек под руководством танцовщицы, зарегистрированной в соцсетях под ником Yulia Belaysha, прямо посреди дороги устроили жаркие танцы.
В коротких шортах и дорожных жилетах красавицы станцевали "танец попы" - тверк. Ролик они выложили на YouTube-канале Yulia Belaysha.
Смелым танцем девушки призвали местную власть отремонтировать дороги.
"Интересно, а когда в нашей любимой Украине будут нормальные дороги?", - риторическим вопросом подписано видео.
В сети признаются: смелый танец оценили не за "упругие попки", а за "гражданскую позицию".
"Знайте, я поставил лайк не за упругую попку и классные титьки, а за активную гражданскую позицию", "Офигеть! Девочки, вы просто огнище, особенно первая, что посередине!", "Вообще супер!", "Сколько вам лет?", - писали в сети.
Ранее модель из Никополя станцевала тверк и пристыдила власти из-за недостроя.