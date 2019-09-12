В Никополе девушки потрясли попами, призвав власть ремонтировать дороги: пикантное видео

Девушки станцевали тверк на дороге / instagram.com/_belaysha_

В Никополе Днепропетровской области группа девушек под руководством танцовщицы, зарегистрированной в соцсетях под ником Yulia Belaysha, прямо посреди дороги устроили жаркие танцы.

В коротких шортах и дорожных жилетах красавицы станцевали "танец попы" - тверк. Ролик они выложили на YouTube-канале Yulia Belaysha.

Смелым танцем девушки призвали местную власть отремонтировать дороги.

"Интересно, а когда в нашей любимой Украине будут нормальные дороги?", - риторическим вопросом подписано видео.

В сети признаются: смелый танец оценили не за "упругие попки", а за "гражданскую позицию".

"Знайте, я поставил лайк не за упругую попку и классные титьки, а за активную гражданскую позицию", "Офигеть! Девочки, вы просто огнище, особенно первая, что посередине!", "Вообще супер!", "Сколько вам лет?", - писали в сети.

Ранее модель из Никополя станцевала тверк и пристыдила власти из-за недостроя.