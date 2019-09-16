По почкам, печени и угрозы секс-насилием: Балух рассказал, как над ним глумились в российской тюрьме

Владимир Балух / Голос Крыма

Владимир Балух, освобожденный из российских застенков во время большого обмена между Киевом и Москвой 7 сентября, заявил о том, что подконтрольные Кремлю тюремщики неоднократно применяли к нему пытки.

Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции в понедельник, 16 сентября.

"На территории колонии был избит. Их там было много, человек 10, минимум 8. Кто именно бил я не видел. Я стоял лицом к стене. Били по ногам, в область печени и почек. По голове сзади. Я находился лицом к стене, я находился в растянутом положении до дикой физической боли", – сказал он.

Более того, в СИЗО города Тверь, по словам Балуха, к нему применялось и более жесткое физическое насилие.

"Это были пытки с угрозами сексуального надругательства - и было избиение, наволочка на голову, поливание водой, битье по всем частям тела, шокер, по пяткам, по ногам, по ушам. И угрозы сексуального насилия", − подытожил он.

Напомним, ранее в РФ назвали вероятные сроки второго обмена пленными между Киевом и Москвой.