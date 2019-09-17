"Народ дурной, как пробка, будь артистом": дерзкий разговор онкологов из Института рака слили в Сеть

Институт рака оказался в центре коррупционного скандала / facebook/dze.police.ukraine

Коррупционный скандал в Национальном Институте рака. Прокуратура сообщила о подозрении заведующему поликлинического отделения Национального института рака и врачу-онкологу, которые организовали коррупционную схему в медицинском учреждении и нагло вымогали деньги из пациентов.

По информации, горе-врачи убеждали пациентов, что медицинских препаратов, закупленных за государственные средства, катастрофически не хватает. В этой связи больным предлагали за бакшиш в размере от 1500 до 18 тысяч гривен – в карман и под видом благотворительной помощи, - содействие в получении "бесплатных" медпрепаратов.

К слову, в прокуратуре также уточнили, что должностные лица инструктировали коллег, чтобы те проводили консультации с пациентами и их родственниками таким образом, чтобы те, в конечном итоге, соглашались платить деньги за лекарства, которые могли получить бесплатно.

В частности, на видео попал один из таких разговоров, где врач советует коллеге "говорить более жестко, быть немного артистом, например, мы вам лекарств выписали на 10 тысяч, помогите немного государству. Они начинают говорить о президенте. А ты ему – вот Зеленский придет, ему и жалуйтесь. Народ дурной, как пробка".

"В настоящее время в уголовном производстве установлены 7 потерпевших, которым причинен материальный ущерб на сумму около 40 000 гривен", - сказано в сообщении правоохранителей в в Facebook.

В итоге завотделением и врачу-онкологу сообщено о подозрении в уголовных правонарушениях, предусмотренных статьями 184 и 191 Уголовного кодекса, а именно по фактам нарушения права на бесплатную медицинскую помощь и завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением совершенном повторно.

Отметим, в комментариях под видео граждане советуют расспросить всех пациентов медучреждения, ибо все они окажутся потерпевшими.

"Візьміть дані про всіх пацієнтів вказаного медичного закладу і встановите всі 100 % потерпілих! Оскільки всі пацієнти платять кошти за надання будь-якої медичної допомоги у вказаному медичному закладі!", - посоветовал Станислав Мысюк.

Читайте такжеСкандал в Институте рака: врач, отказавшийся лечить ветерана АТО, уволенНапомним, ранее в Киеве разоблачили группу врачей в коррупционной схеме назначения и выдачи бесплатных медицинских препаратов для онкобольных украинцев. Во время обысков у врачей Национального института рака, правоохранители изъяли 20 тысяч гривен и документацию, подтверждающую причастность медиков к противоправной деятельности, сказано в пресс-службе полиции Киева.

Горе-врачи требовали с онкобольных деньги в размере от 3 до 7 тысяч гривен за медицинские препараты, закупленные для института за государственные средства.

Кроме того, медики зарабатывали на тендерах, брав 15-20% "отката" за сделку по закупке лекарств и медикаментов для нужд института рака.