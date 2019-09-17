С блэкджеком и шл*хами: сын Гонтаревой развратно отметил день рождения

Сын Гонтаревой громко отгулял день рождения / Одноклассники/Зоя Боровик

Сын экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, которой сожгли дом, Антон громко отметил день рождения в окружении семьи и близких друзей.

Фото с празднования выложила на своей странице в Одноклассниках теща Антона Зоя Боровик (Томашевская).

Вечеринка была тематической: сам Гонтарев примерил образ наркобарона, гостям раздавали сахарную пудру в виде кокаина и доллары, все присутствующие могли сыграть в казино, что и делала сама Гонтарева.

Кроме того, на дне рождения, где присутствовали двое маленьких сыновей Антона, стриптизерши устроили горячий перформанс, соблазняя взрослую аудиторию.

Валерия Гонтарева и Зоя Боровик / Одноклассники/Зоя Боровик

Антон Гонтарев с семьей / Одноклассники/Зоя Боровик

Зоя Боровик пробует бутафорский кокаин / Одноклассники/Зоя Боровик

Прикол "под кокаин" / Одноклассники/Зоя Боровик

Мужчин развлекала стриптизерша / Одноклассники/Зоя Боровик

Гонтарева развлекалась в казино / Одноклассники/Зоя Боровик

Ранее стало известно, что в центре Киева сожгли машину сына Гонтаревой.