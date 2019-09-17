С блэкджеком и шл*хами: сын Гонтаревой развратно отметил день рождения

Сын экс-главы НБУ примерил образ наркобарона.
Сын экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, которой сожгли дом, Антон громко отметил день рождения в окружении семьи и близких друзей.
Фото с празднования выложила на своей странице в Одноклассниках теща Антона Зоя Боровик (Томашевская).
Вечеринка была тематической: сам Гонтарев примерил образ наркобарона, гостям раздавали сахарную пудру в виде кокаина и доллары, все присутствующие могли сыграть в казино, что и делала сама Гонтарева.
Кроме того, на дне рождения, где присутствовали двое маленьких сыновей Антона, стриптизерши устроили горячий перформанс, соблазняя взрослую аудиторию.
Ранее стало известно, что в центре Киева сожгли машину сына Гонтаревой.