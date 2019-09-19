Затрахался до смерти: в Днепре таксист умер во время секса

Умерший во время секса / Информатор

В ночь с 17 на 18 сентября в автомобиле-такси в Днепре (на пустыре возле заброшенного кинотеатра "Салют") прохожие обнаружили тело мужчины.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Информатор. По предварительной версии событий, мужчина скончался во время секса с "плечевой" путаной. На вид

умершему около 50 лет. Никаких повреждений на трупе мужчины полиция не обнаружила. Сейчас правоохранители идентифицирует его личность мужчины.

Напомним, ранее россиянин умер во время секса с любовницей от передозировки возбуждающими таблетками. До этого многодетная мать умерла под любовником во время секс-марафона.