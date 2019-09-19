Снегопады, бури и похолодание: украинцев предупредили о погодной аномалии

В ближайшие дни сильных осадков не ожидается / Reuters

Погоду в Украине определяет холодная воздушная масса, которая принесла с собой резкие порывы ветра, рассказал ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло.

По его прогнозу, в ближайшие дни сильных осадков не ожидается до 20-х чисел сентября.

По его словам, сейчас происходит естественный для сентября месяца процесс – перестройка летних процессов на осенние, то есть нет стабильности в атмосфере. Поэтому в Украине пока теплая погода будет чередоваться с резким похолоданием.

Он подчеркнул, что выпавший недавно в Карпатских горах снег надолго он там не задержится.

"Это называется "непрочный снежный покров". Еще не время образовываться устойчивому снежному покрову в данной местности. Ночью в горах проходит атмосферный фронт с осадками в виде снега, а уже днем он тает", – объяснил он в комментарии Обозревателю.

Читайте такжеСамая лютая зима за 30 лет: синоптики предупредили о Монстре с ВостокаВ свою очередь заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ Вера Балабух отметила, что рост числа опасных погодных явлений обусловлен существенным увеличением температуры воздуха и изменением климата в Украине.

"У нас растет интенсивность ливней, в этом году случалось такое, когда за несколько часов выпадало более 100 мм осадков, представьте, это более 100 литров на м/кв. Растет интенсивность гроз, шквалов, града. Все чаще начинают возникать смерчи. Кроме того, увеличивается продолжительность теплого периода, соответственно, все эти явления начинаются раньше и длятся значительно дольше", – рассказала она.

Вместе с тем она прогнозирует, что осень в Украине обещает быть теплой и сухой. Температура будет в среднем выше на 1 градус по сравнению с таким же периодом в начале 21 века. Аномально тепло может быть на западе Украины.

Но это не исключает возможных заходов арктического воздуха и резких понижений температуры, хотя и кратковременных.

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"Сейчас мы наблюдаем достаточно интенсивный заход холода, когда ночные температуры могут снизиться до + 4-5 градусов, а днем становится гораздо теплее. Но так как погода сопровождается сильным ветром, от этого наше ощущение суточной температуры меняется. Порывы ветра в 2 м/с дает нам ощущение снижения температуры на 1 градус. Если синоптики прогнозируют 18 м/с, то по вашим ощущениям температура воздуха будет на 9 градусов ниже имеющейся", – добавила Балабух.

Напомним, ранее синоптик рассказал о погоде до конца осени.