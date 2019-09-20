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Осенний призыв: в ВСУ рассказали, сколько рекрутов ждут в армии

20 сентября 2019, 15:01

Военнослужащие срочной службы для выполнения боевых задач в зоне проведения ООС привлекаться не будут.

армия, призывники, контрактники, оружие
В Украине стартует призыв в армию / newsukraine.com.ua

На срочную службу в Вооруженные силы Украины осенью 2019 года планируется призвать 15,2 тысяч граждан.

По словам начальника управления персонала - заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ, генерал-майор Геннадия Долгашова, в Вооруженные силы Украины планируется направить - 9 тыс. человек, Нацгвардию - 4,4 тыс., Госпогранслужбу - 1 тыс., Государственную специальную службу транспорта - 800 человек.

Долгашов отметил, что срок службы составляет 18 месяцев, но для тех, кто имеет высшее образование (степень магистра или специалиста) - 12 месяцев.

Читайте такжеВ Киеве призывников-"уклонистов" ловят прямо возле метро: опубликовано фотоОн отметил, что военнослужащие срочной службы для выполнения боевых задач в зоне проведения ООС не привлекаются.

По словам заместителя начальника штаба, расходы на каждого призывника составляют около 4 тыс. 406 грн, при этом 3 тыс. 842 гривни призывник получает как денежное пособие.

Напомним, ранее сообщалось о том, что представители военкоматов вместе с сотрудниками Нацполиции проводили "отлов" призывников прямо на улицах.

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