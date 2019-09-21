Министр рассказал о методах предотвращения коррупции

Андрей Загороднюк намерен бороться с коррупцией / Фото: УНИАН

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк высказал мнение, что он стремится к искоренению коррупции в своем ведомстве посредством недопущения частных встреч с поставщиками.

"Я запретил себе встречаться с поставщиками. То есть, когда они звонят и говорят: "Давайте встретимся", я говорю: "Нет". Министр обороны не будет встречаться ни с одним поставщиком", - цитирует его Радио Свобода.

По словам Загороднюка, встречи с партнера могут проходить исключительно в коллективе, при этом разговор необходимо записывать. Он добавил, что это касается и всех директоров департаментов.

Как отметил глава ведомства, переговоры не должны опускаться до уровня частных встреч, поскольку такой формат порождает коррупционные схемы.

Ранее Загороднюк пояснил нюансы разведения сил на Донбассе, которое будет производиться частично, а не вдоль всей линии разграничения.