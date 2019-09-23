Чат із із головою Національного експертно-будівельного альянсу Віктором Лещинським

Віктор Лещинський / Главред

25 вересня, об 11.00, на сайті Главред відбудеться чат із головою Національного експертно-будівельного альянсу України (НЕБАУ) Віктором Лещинським.

Під час чату з гостем Главреду ви зможете обговорити теми енергоефективності, безпеки та інфраструктури, зокрема:

- Після трагедії у Дрогобичі президент доручив провести технічну інвентаризацію по всій країні. Як держава планує це втілювати, та якою буде участь НЕБАУ в цьому процесі?

- З початку вересня запрацював Фонд енергоефективності, але обізнаність населення щодо його діяльності вкрай низька. Як Альянс планує долучатись до покращення енергоефективності?

- Розвиток інфраструктурних проектів чітко визначає інвестиційну привабливість країни та її регіонів. Але інфраструктурні проекти це не лише дороги, а й інші важливі комунікації (очисні споруди, газопроводи, електромережі тощо). Чи приділятиметься цьому увага?

- Важливим аспектом розвитку держави є розвиток транспортної інфраструктури, зокрема аеропортів, сполучення передмістя-місто, річковий транспорт, який вже майже тридцять років перебуває у занепаді. Яка стратегія щодо її розвитку?

Шановні читачі, поспілкуватися з гостем Главреду та поставити йому всі питання, що цікавлять вас, ви можете, перейшовши за посиланням. Запитання ви можете надсилати заздалегідь, тобто вже зараз, а також безпосередньо під час чату.