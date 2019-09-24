Нардепа-ловеласа подловили на интимной переписке в Раде сразу с тремя девушками

Александр Пономарев общается сразу с тремя девушками / gorod-online.net

Народный депутат от Оппозиционной платформы-За жизнь Александр Пономарев "спалился" в Верховной Раде на интимной переписке сразу с тремя девушками.

За неделю, пока за ним наблюдали журналисты программы Гроші, любвеобильный политик общался с Софией, Ксенией и Соней.

София посвящала депутату свои стихи: "Как сильно радуюсь нашему дню, дышу тобой, живу и дорожу". "доброго утра" желала Пономареву Ксения из Днепра, а вот волновалась о том, чтобы не оскорбляли ее любимого в Раде, Светлана. В ответ каждую девушку Пономарев нежно "обнимал" и "целовал".

Любопытно – по закону, нардеп должен декларировать свои отношения, если живет с женщиной – будь это гражданский или официальный брак. Однако, согласно декларации, он живет сам.

В обьектив журналистов попались расходы депутата, вероятно, за месяц – на все он потратил примерно 5,5 миллиона гривен. У него есть несколько статей расходов, среди них: 1,250 млн - на работу, 1,1 млн – на дом и больше миллиона на трех вышеуказанных девушек.

Напомним, Александр Пономарев был депутатом ВРУ 7-го и 8-го созывов. В 2014-м избирался в том же 78-м округе как самовыдвиженец. Входил в депутатскую группу Воля народа.

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