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Ставили палки в колеса: в Белом доме пытались помешать встрече Трампа и Зеленского - СМИ

25 сентября 2019, 06:50

В Администрации президента США якобы опасались, что Трамп будет говорить с Зеленским не об отношениях между Украиной и США.

Дональд Трамп телефон
Вокруг  звонка Трампа Зеленскому разгорелся скандал  / GettyImages

Представители администрации президента США опасались, что Дональд Трамп попробует получить от украинского гаранта информацию об экс-вице-президенте США Джо Байдене, поэтому пытались помешать ему встретится с Владимиром Зеленским или даже позвонить ему.

"Очень много людей пытались не допустить встречи (Трампа и Зеленского, - ред.), потому что она не была бы сфокусирована на отношениях Украина-США", -  цитирует The Guardian одного из бывших чиновников, не называя его имени.

В то же время чиновники Белого дома опровергли эти сообщения, заявив, что на заседаниях Совета национальной безопасности о том, чтобы "ставить палки в колеса" Трампу, речь не шла. Также они утверждают, что президент США сосредоточился на том, чтобы убедить Украину искоренить коррупцию.

The Guardian также уточняет, что на запрос журналистов о комментарии о подтверждении или опровержении этой информации представитель Белого дома не ответил.

Читайте такжеЭксперт пояснил, какие угрозы несет для Зеленского скандал с импичментом ТрампаНапомним, спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси заявила, что Конгресс инициирует процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа из-за скандала с участием Украины.

Позже Дональд Трамп заявил, что власти Украины не против его планов опубликовать стенограмму разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, во время которого якобы может идти речь о том, что глава Белого дома давил на президента Украины.

США Владимир Зеленский Дональд Трамп Генассамблея ООН новости Украины новости США
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