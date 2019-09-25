Ставили палки в колеса: в Белом доме пытались помешать встрече Трампа и Зеленского - СМИ

Вокруг звонка Трампа Зеленскому разгорелся скандал / GettyImages

Представители администрации президента США опасались, что Дональд Трамп попробует получить от украинского гаранта информацию об экс-вице-президенте США Джо Байдене, поэтому пытались помешать ему встретится с Владимиром Зеленским или даже позвонить ему.

"Очень много людей пытались не допустить встречи (Трампа и Зеленского, - ред.), потому что она не была бы сфокусирована на отношениях Украина-США", - цитирует The Guardian одного из бывших чиновников, не называя его имени.

В то же время чиновники Белого дома опровергли эти сообщения, заявив, что на заседаниях Совета национальной безопасности о том, чтобы "ставить палки в колеса" Трампу, речь не шла. Также они утверждают, что президент США сосредоточился на том, чтобы убедить Украину искоренить коррупцию.

The Guardian также уточняет, что на запрос журналистов о комментарии о подтверждении или опровержении этой информации представитель Белого дома не ответил.

Читайте такжеЭксперт пояснил, какие угрозы несет для Зеленского скандал с импичментом ТрампаНапомним, спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси заявила, что Конгресс инициирует процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа из-за скандала с участием Украины.

Позже Дональд Трамп заявил, что власти Украины не против его планов опубликовать стенограмму разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, во время которого якобы может идти речь о том, что глава Белого дома давил на президента Украины.