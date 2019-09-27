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Схватила за пиджак и силой оттолкнула: спикер Зеленского напала на журналиста

27 сентября 2019, 10:52

Юлия Мендель фактически грудью бросилась на журналиста, пытавшегося задать вопрос Зеленскому

Юлия Мендель
Юлия Мендель / Главред

Спикер президента Украины Юлия Мендель снова угодила в скандал. В этот раз причиной негодования общественности стало ее нападение на журналиста, который пытался задать вопрос Владимиру Зеленскому.

"Кто может объяснить в какой цивилизованной стране мира пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент, когда журналист хочет задать вопрос первым лицам! Это как называется?! Свобода слова?! Вы там в США о новой стране говорите сейчас? Ну вот пару скринов из "новой страны", - прокомментировал неподобающую сцену Михаил Ткач в Facebook и опубликовал кадры нападения.

При этом он указал, что президент должен быть примером отношения к СМИ и никакие советы по защите свободы слова не изменят ситуацию.

В свою очередь, корреспондент от Радио Свободы Кристофер Миллер опубликовал видео, на котором четко видно, как Мендель хватает за пиджак и грубо отталкивает

журналиста.

"Зеленский дает интервью для СМИ в Нью-Йорке. Но именно так его пресс-служба относится к журналистам в Киеве", – отметил Миллер.

Стоит отметить, что на данный момент сама Мендель никак не прокомментировала свой поступок. Кроме того, на официальной странице Зеленского в Facebook также отсутствует пояснение к ситуации.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель откровенно рассказала, почему рассталась с парнем, и поделилась историями о своих двух татуировках.

видео Владимир Зеленский Юлия Мендель
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