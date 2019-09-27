В Киеве возле дорого отеля "засекли" министра времен Януковича. Фото

Юрий Колобов / УНИАН

Одного из бывших министров времен беглого президента Виктора Януковича заметили в Киеве. Экс-главу министерства финансов Юрия Колобова сфотографировали возле пятизвездочного отеля Хаят Ридженси, в котором средняя стоимость номера за ночь стартует от 330 евро.

"Только что на этом автомобиле экс-министр финансов при Януковиче Юрий Колобов приезжал в киевский отель Хаятт", - говорится в сообщении Telegram-канала "UN – сливы и груши".

При этом неизвестно, что именно там делал бывший глава минфина. Также по фото можно сделать вывод, что Колобов очень сильно похудел.

Напомним, что это уже не первый визит бывшего чиновника в Украину. 28 августа 46-летний Колобов прилетел в аэропорт Борисполь из Австрии. Въезд на территорию Украины ему "отменили", при этом из Борисполя он вылетел в Париж 30 августа.