Подглядывали за голыми: в Киеве магазин секонд-хенда установил камеры в примерочных

Работник магазина начал материться, когда ему указали на очевидное подглядывание за клиентами.
В Киеве в магазине популярной сети секонд-хендов Баул подглядывают за клиентами благодаря камерам видеонаблюдения в примерочных.
Инцидент произошел в магазине возле станции Героев Днепра. Киевлянка заметила, что на нее в примерочной с потолка "глазеет" камера, передает Обозреватель.
"Это камеры 360 прямо над примерочной. Я подошла к менеджеру, он занервничал и сказал, что они не работают. Показал мне вид из совсем другой камеры - в коридор. И начал материться..." - рассказала женщина.
Посетительница вызвала полицию и написала заявление на магазин. Администрация секонд-хенда, которая уверяла девушку, что камеры не работают, призналась копам, что они все же следят за покупателями – но, мол, снимают только зал.
Ранее в Днепре покупатели штурмовали новый секонд-хенд.