Подглядывали за голыми: в Киеве магазин секонд-хенда установил камеры в примерочных

В секонд-хенде подсматривали за покупателями / obozrevatel.com

В Киеве в магазине популярной сети секонд-хендов Баул подглядывают за клиентами благодаря камерам видеонаблюдения в примерочных.

Инцидент произошел в магазине возле станции Героев Днепра. Киевлянка заметила, что на нее в примерочной с потолка "глазеет" камера, передает Обозреватель.

"Это камеры 360 прямо над примерочной. Я подошла к менеджеру, он занервничал и сказал, что они не работают. Показал мне вид из совсем другой камеры - в коридор. И начал материться..." - рассказала женщина.

Посетительница вызвала полицию и написала заявление на магазин. Администрация секонд-хенда, которая уверяла девушку, что камеры не работают, призналась копам, что они все же следят за покупателями – но, мол, снимают только зал.

Ранее в Днепре покупатели штурмовали новый секонд-хенд.