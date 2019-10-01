Во имя науки: советник Зеленского рассказал о сексе с роботом и опасности фаллоимитаторов

Игорь Новиков / Скриншот

Фаллоимитаторы, подключенные к интернету, могут таить в себе потенциальную опасность, заявил советник президента Владимира Зеленского, глава представительства Университета Сингулярности в Украине Игорь Новиков.

"Мы не видели секс в тех количествах, в которых он сейчас есть в интернете, и настолько доступный. Это поменяло отношение, мы в какой-то степени к этому адаптировались. Секс не стал изюминкой и запретным плодом, а стал частью повседневности, естественно, интерес к нему падает", - рассказал он в интервью на Просто Радио.

Он также поделился мнением об опасности фаллоимитатора, подключенного к интернету: "Подумай о том, что он о тебе знает и что будет, если эти данные попадут не в те руки".

Новиков также подчеркнул, что в будущем обязательно хотел бы попробовать секс с роботом, передает ukranews.com.

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На вопрос ведущей, попробовал ли бы он секс с роботом ради лучшего понимания будущего, он ответил: "С согласия жены, я думаю, да".

Напомним, ранее сообщалось о том, что сын помощника Зеленского выложил в Сеть странное фото.