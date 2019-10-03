"Рукоблудство" Кивы: звезда эротических фантазий нардепа дала первый комментарий

Юлия Панкратова дала первый комментарий СМИ после конфуза с Кивой / Фото facebook.com/juliya.july.5

2 октября народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Илья Кива шокировал непристойным поведением прямо в зале заседаний Верховной Рады. Нардепа засняли на камеру в момент рукоблудства. Звездой эротических фантазий Кивы оказалась модель из Одессы Юлия Панкратова. Позже она дала комментарий СМИ по поводу пикантной истории, которая произошла в стенах парламента.

Оказалось, что Панкратова даже лично не знакома с Кивой и никогда с ним не обащалась. Однако, позвонить ей он действительно мог.

"Я занимаюсь организацией конкурсов красоты, но сама в них не участвую. Моя контактная информация не скрыта, и я - человек публичный", - рассказала девушка Вестям.

К слову, редакция издания отмечает, что у Панкратовой – "ангельский голос". Может быть, именно этот факт перевозбудил народного избранника.

"Когда он мне позвонил, я понятия не имела, кто мне звонит. Я не взяла трубку и вся эта ситуация для меня шоковая. И совершенно непонятно, зачем приписывать с ним со мной какие-то отношения", - добавила модель.

Юлия Панкратова - объект вожделения Ильи Кивы / Фото facebook.com/juliya.july.5

Напомним, в Сеть попало видео, как Кива после переписки с моделью, которая задписана у него в телефоне как "Юля конкурс красоты Одесса", стал активно натирать штаны в районе ширинки.