Свободный полет: в Днепре голая женщина рухнула из окна с котом

Кот в Днепре. Иллюстративное фото / antizrada.com.ua

В Днепре в четверг, 3-го октября, на улице имени Гули Королевой, обнаженная женщина выпала из окна квартиры на втором этаже.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Информатор. Согласно имеющимся предварительным данным и словам очевидцев, женщина якобы находилась в нетрезвом состоянии. Предполагается, что женщина хотела вытянуть кота, забравшегося на подоконник, но не удержалась и упала вместе с ним вниз.

Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи. Медики на месте определили у пострадавшей перелом ноги и госпитализировали ее в городскую больницу №6.

Кот не пострадал, но от пережитого шока немедленно убежал с места инцидента. Сейчас его местонахождение неизвестно.

Напомним, ранее в Днепре таксист умер во время секса.