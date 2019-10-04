Свободный полет: в Днепре голая женщина рухнула из окна с котом

Доподлинно неизвестно, почему дама пребывала в голом виде, но правилу: "Сама погибай, а котика выручай" следовала неуконсительно.
В Днепре в четверг, 3-го октября, на улице имени Гули Королевой, обнаженная женщина выпала из окна квартиры на втором этаже.
Соответствующее сообщение опубликовал портал Информатор. Согласно имеющимся предварительным данным и словам очевидцев, женщина якобы находилась в нетрезвом состоянии. Предполагается, что женщина хотела вытянуть кота, забравшегося на подоконник, но не удержалась и упала вместе с ним вниз.
Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи. Медики на месте определили у пострадавшей перелом ноги и госпитализировали ее в городскую больницу №6.
Кот не пострадал, но от пережитого шока немедленно убежал с места инцидента. Сейчас его местонахождение неизвестно.
Напомним, ранее в Днепре таксист умер во время секса.