Компания с российскими корнями займется выпуском новых украинских паспортов – расследование

Перевыпуском украинских паспортов займется компания Индустриально-инновационная группа / REUTERS

Перевыпуском украинских паспортов займется компания Индустриально-инновационная группа (IIG), имеющая российские корни.

По сообщению проекта журналистских расследований STOP коррупции, еще в 2015 году консорциум ЕДАПС (Единая государственная автоматизированная паспортная система) изменила название на IIG, а владелец компании Юрий Сидоренко, с целью скрыть свою причастность к IIG, вышел из состава ее учредителей.

"В прошлом году из основателей компании (IIG/ЕДАПС) вышел Юрий Сидоренко. Его место заняли несколько кипрских компаний, гражданин ОАЭ и Ирина Обыденко, та самая что всю жизнь проработала на ЕДАПС. Оказывается, что название сменили на IIG, а начинка та же самая, поскольку топ-менеджеры остались на местах", - подчеркивается в расследовании.

Читайте такжеПаспорт с тризубом теряет привлекательность: снизилось число лиц, получивших гражданство УкраиныКроме коррупционного прошлого ЕДАПСа, журналисты подчеркнули Сидоренко в 2014 года зарегистрировал в Москве компанию с одноименным названием – ООО ЕДАПС, которая работает и до сегодня.

"За вырученные от паспортной монополии средства, он (Сидоренко) построил единственный православный храм на Аравийском полуострове. Московского патриархата. В закладке храма участвовал будущий Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Все хвалебные оды были ктитору из Украины. Сам меценат Сидоренко - частый гость этого храма", - констатируют журналисты.

"Духовная связь" собственника ЕДАПСа с московским патриархатом вполне может объясняться прямой связью Сидоренко с ФСБ, предполагают журналисты.

Напомним, ранее сообщалось о росте цен на оформление биометрических паспортов.