Черновол с торчащими сосками сорвала брифинг Трубы: подробности

Татьяна Черновол в ГБР / glavcom.ua

Бывший народный депутат Татьяна Черновол, которую пытались выставить из здания Государственного бюро расследований, все-таки прорвалась к директору Бюро Роману Трубе. Своей выходкой политик сорвала брифинг директора ГБР.

По данным Еспресо.TV, Черновол подошла к Трубе во время его выступления.

"Господин Труба не выполняет решение суда. Перед вами стоит человек, который нарушает закон и не выполняет решение суда. Трижды суд обязал его начать досудебное расследование против Портнова. Он не стал. Это личная ответственность должностного лица, которому грозит 3 года тюрьмы", - заявила экс-нардеп.

Кроме того, она принесла с собой заявления против юриста Андрея Портнова и главы Офиса президента Андрея Богдана.

"Я принесла сообщение о преступлении Богдана и Портнова. Это преступление заключается в том, что 3 млрд грн государственных средств благодаря их схеме были направлены в интересах Министерства обороны России", - сообщила Черновол.

Также она обвинила Трубу в бездействии и отметила, что Портнов "фактически курирует ГБР, курирует всю карательную систему".

В свою очередь, политолог Денис Гороховский в своем Telegram-канале пошутил, что Черновол в ГБР всем видом показывает отсутствие отопления, отметив таким образом отсутствия у общественной деятельницы бюстгальтера.

Напомним, ранее арестованный Печерским судом Киева до 4 декабря бывший депутат от партии Народный фронт Сергей Пашинский заявил, что его арест на два месяца без права залога – это подарок президенту России Владимиру Путину на день рождения, поскольку именно 7 октября он отмечает 67-летие. При этом экс-нардеп Татьяна Черновол вступилась за Пашинского.