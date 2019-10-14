"Жопы подорвет в Кремле": Гончарук засветился на вечеринке националистов – фото, видео

Гончарук вышел на сцену во время выступления группы "Сокира Перуна" / facebook/Сергей Бондар

В субботу, 13 октября, премьер-министр Алексей Гончарук, который ранее публично поругался с Ульяной Супрун, вместе с главой министерства по делам ветеранов Оксаной Колядой посетили вечеринку.

Сам Гончарук вышел на сцену во время выступления рок-группы "Сокира Перуна", музыканты которой известны ультраправыми взглядами, а стиль своей музыки позиционировали как украинский white power rock.

К слову, вечеринка – благотворительная, собранные средства будут переданы на киевский военный госпиталь.

Оксана Коляда разместила в соцсети фотографии и видео из вечеринки.

Гончарук и Коляда побывали на вечеринке / facebook.com/ Оксана Коляда

Отметим, многие украинцы увидели скрытый смысл в этом походе главы Кабмина на вечеринку.

"Аби знизити праведний гнів комбатантів, він і зігонути згоден", - высказался в Сети Олег Симашко.

"Норм фотка на фоні "Сокира Перуна", можна зразу бачку-скабєєвой відправляти )))", - высказался Егор Яковлев.

"Жопи попідриває в кремлі однозначно під ранок. Зустрічайте зарєво))", - добавил Сергей Бондар из С14, который тоже побывал на вечеринке и выложил в Сети фото и видео.

"Що не зробиш напередодні 14 жовтня та взагалі всього пі...ца що твориться. Він скоро "Адольф Гитлер" вместе с нами заспіває", - подчеркнул Андрей Чорный.

При этом росСМИ таки прорвало. Утром многие сайты вышли с новостью о том, что "премьер-министра Украины заметили на концерте неонацистов".

Читайте также"Лапша для народа": Украина не возобновляет сообщение с Крымом - ГончарукНапомним, ранее Алексей Гончарук пролил свет на сумму оборонного бюджета. По его словам, "зрады" никакой нет и Кабинет министров не планировал сокращать расходы на оборону, а также на социальные льготы.

"Что мы планируем сократить расходы на оборону, сократить какие-то социальные льготы. Это не правда. В следующем году расходы на оборону будут даже увеличены", - сказал Гончарук.