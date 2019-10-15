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"Вадик чухнет в Израиль, инфа 146%": суд назначил владельцу Токио Стар залог в два миллиона баксов

15 октября 2019, 17:16

Одесситов подобное решение суда возмутило, так как они считают, что он просто убежит.

Суд назначил Вадиму Черному залог
Суд назначил Вадиму Черному залог / Думская

Во вторник, 15 октября, Киевский районный суд Одессы назначил залог в размере 53 млн гривен владельцу сгоревшего отеля Токио Стар Вадиму Черному, которого обвиняют в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель людей.

По информации, следственный судья Вадим Иванчук отказался удовлетворить ходатайство о передаче подозреваемого на поруки, подписанное журналистами, общественными деятелями и главным раввином Одессы и юга Украины Авроомом Вольфом, и частично удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Если за Вадима Черного не будет внесен залог в размере 53 млн 87 тысяч 760 грн, это примерно два миллиона долларов, то он останется в следственном изоляторе как минимум до 13 декабря, сообщает Думская.

Отметим, одесситов подобное решение суда возмутило, так как считают, что он просто убежит.

"А вообще то этой гниде нельзя гулять по улицам, заметет следы и концы в воду. Я видел работяг на крыше этого "отеля", так что Черный не оставит желания опять заселить ночлежку новыми терпилами", - высказался житель Одессы.

"После внесения залога Вадик чухнет в Израиль.Инфа 146%", - добавил некто под ником Мишка.

"Черный на предыдущем заседании суда  сказал, что готов внести 50 млн. грн. в качестве залога. Директор "Виктории" 2 года томится в СИЗО  при 3-х трупах без залога, а этому надо внести залог при 9-ти.А судьи, кто? (с)Простите, а  кто такой главный раввин юга Украины? Он же не народный депутат", - добавил еще один житель Одессы.

Напомним:

20 августа, во вторник, Киевский райсуд Одессы арестовал на 60 суток без права внесения залога Вадима Черного - владельца злосчастного одесского отеля Токио Стар.

19 августа Вадиму Черному, владельцу злосчастного отеля Токио стар в Одессе, прокуратура сообщила подозрение в нарушении требований пожарной безопасности.

18 августа владелец отеля Токио Стар Вадим Черный обратился с письмом к президенту Владимиру Зеленскому. Он написал, что пожарная автоматика все-таки послала сигнал о возгорании на пульт охранной фирмы, но оттуда он спасателям почему-то не поступил.

17 августа сотрудники полиции задержали в Одессе владельца отеля Токио Стар, известного в городе предпринимателя Вадима Черного.

В ночь на субботу, 17 августа, произошел масштабный пожар в гостинице Токио Стар, расположенной на улице Водопроводной. Погибли 9 человек, 10 пострадали.

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