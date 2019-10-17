Помощник нардепа от Слуги нардепа предложил обложить таксистов налогами

Такси. Иллюстративное фото / УНИАН

Дмитрий Михайленко, помощник нардепа от партии Слуга народа Данила Гетманцева, обнародовал на своей странице Facebook концепцию о планах ввести налогообложение на услуги такси в Украине.

По его мнению, общий объем рынка такси составляет 50 млрд гривен. И вся беда в том, что большая часть его находится в "тени".

Михайленко предлагает идти по пути Польши и легализовать посредников в виде диспетчерских. Далее, именно на них будет возложен фискальный контроль с хранением всей информации о доходах таксистов. За нарушение этих штрафов в Польше предусмотрены большие штрафы – в районе 30 тысяч долларов. При этом все польские таксисты – индивидуальные предприниматели, платящие налоги в зависимости от региона.

Михайленко предлагает ввести в Украине такую систему фискального контроля - диспетчерские должны стать налоговыми агентами, все таксисты – предпринимателями 1, 2 или 3 групп.

Однако позднее сам нардеп Данил Гетманцев написал на своей странице в Facebook, что комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не рассматривает никаких законопроектов по налогообложению таксистов.

Напомним, ранее в Раде захотели обложить новым налогом обмен валюты в Украине.