Конец эпохи разврата: в Украине предложили создать "реестр секса"

- Ты скоро?

- Заканчиваю регистрацию.

В Украине предложили создать Реестр начала личных интимных отношений, или, как его уже емко окрестили в социальных сетях, "реестр секса".

Письменное предложение о создании государственного реестра лиц, начавших половую жизнь, поступил в Комитет Верховной Рады Украины по правам человека. Сначала об этом рассказала внештатный советник главы Комитета Ирина Суслова. Она не стала называть активиста, который выдвинул инциативу, однако позже он сам появился с комментариями.

Автором "реестра секса" оказался Андрей Хилько, общественный деятель. Он приобрел определенную известность после того, как подал иск в суд с требованием аннулировать регистрацию будущего президента Владимира Зеленского в качестве кандидата на выборах: в раздаче командой Зеленского бесплатных билетов на дебаты на НСК Олимпийском он увидел подкуп избирателей. Он отметил, что шоумен анонсировал раздачу билетов через свои страницы в соцсетях. Суд, впрочем, иск отклонил, установив, что оба кандидата не агитировали, а лишь сообщили избирателям механизм приобретения билетов на дебаты.

Судьи назвали иск Хилько "не заслуживающим внимания" и не нашли в действиях Зеленского нарушений украинского законодательства.

Конец эпохи разврата

Сколько шансов на успех имеет новая инициатива Хилько, сказать на данный момент сложно. Целью же реестра, по словам активиста, является побуждение, поддержка граждан в создании и развитии здоровой семьи, а также безопасной интимной жизни, поскольку сайты знакомств создают предпосылки для сексуальных преступлений и разврата.

Хилько предлагает разработать мобильное приложение, в котором нужно будет регистрировать начало отношений (регистрация проходит на добровольных началах), указав свои ФИО, дату рождения, номер мобильного телефона.

Отображение "пара" активируется, когда оба партнера подтвердят отношения при помощи смс-кодов, после чего образуется т.н. "связь" – согласие на отношения.

По версии Хилько, такую регистрацию может предложить или потребовать один из партнеров, который желает начать построение семейные отношений со всеми юридическими признаками гражданского брака.

Активист также перечисляет главные социальные функции "реестра секса":

Страхования малолетних от нежелательных половых отношений, поскольку во время требования/просьбы создать "пару" партнер, имеющий недобрые намерения, просто откажется; Невозможность сексуального насилия в отношении женщин; Защита граждан от "нечистых" половых партнеров, которые не намерены создавать семью, ища исключительно сексуального удовлетворения и жертву этой цели; Юридические гарантии о "гражданской супружеской жизни" лицами, которые должны доказывать в судебном порядке наличие гражданского брака или супружеской жизни Уменьшение количества случаев педофилии; Ускоренное привлечение к ответственности лиц, совершивших развратные действия с целью побуждения к интимным временных отношений (при наличии образованной "пары") Доказательство юридического факта отцовства в случаях случайной беременности, особенно с гражданами иностранных государств, для присуждения алиментов на содержание.

В приложении также будет присуствовать кнопка SOS, когда один из партнеров в "паре" решит заявить об изнасиловании или просто насилии.

Андрей Хилько, автор идеи реестра секса / hilko.com.ua

При этом автор предлагает государству предоставить различные "плюшки" тем, кто зарегистрирует свои отношения. Среди них - бесплатное лечение от венерических заболеваний, бесплатные средства контрацепции, государственная поддержка психологами, бесплатные лекции и семинары об образовании семьи, развитии семьи планированию беременности.

Андрей Хилько также считает, что приложение поможет выявить граждан, которые часто регистрируют отношения с новыми партнерами, преследуя цели исключительно сексуального удовлетворения, или имеют венерические заболевания и сознательно их передают другим.

Для этого в онлайн приложения будет предусмотрена невозможность пары партнер уже зарегистрирован или есть сообщения от предыдущих партнеров о неизлечимых половых заболеваниях, или если в отношении партнера происходит следствие об изнасиловании и тому подобное.

"Налог на секс, чтоб вконец о*уеть"

В социальных сетях инициативу Хилько встретили без восторга. Александр Иванов рассказал анекдот:

- Здравствуйте, я создаю государственный "Реестр секса".

- А кто в нем будет?

- Вы, я и ваша жена.

- Не, я не хочу в этом участвовать.

- Вычеркиваю...

Писатель Андрей Кокотюха озаботился будущим гомосексуальных пар.

Аркадий Бабченко процитировал Довлатова и свой пост, назвав предложение о создании "реестра секса" мечтой, которую опередила жизнь.

Надежда Алексина предложила дополнить инициативу, добавив пояснительные записки, а также налог на секс.

Денис Монатко указывает автору, что реализация инициативы превратит институт семьи в приложение в смартфоне, а также откроет широкий путь для разнообразных махинаций.

Сам Хилько считает, что против его инициативы выступает "ботоферма", причем для дискредитации не столько самой идеи "реестра секса", сколько для дискредитации Слуги народа - политической силы, к которой он отношения не имеет, но принадлежность к которой ему приписывают.

"Основная критика, смех и оскорбления 70% всех участников с аватарками "ДЯКУЮ", "ЄС" "Один из 25%", "putch me", их основной месседж что все пропало. 80% всех негативных комментариев сделаны аккаунтами, у которых на аватарках и по профилю котики, собачки, картинки или пустые анкеты без активности", - резюмирует реакцию в соцсетях Хилько.

Напомним, с 11 января 2019 года в Укране заработал закон "о согласии на секс" - теперь в украинском УК сексуальные действия, совершенные без четко артикулированного добровольного согласия партнера, будут однозначно квалифицироваться правоохранителями как изнасилование или секс-насилие.